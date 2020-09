Premio Caccuri, primo posto per la città perfetta di Carlo e Renzo Piano

CACCURI – Si è chiusa con la vittoria del libro Atlantide. Viaggio alla ricerca della bellezza (Feltrinelli) di Carlo e Renzo Piano la IX edizione del premio letterario Caccuri per la sezione saggistica. Al secondo posto, pari merito, gli altri tre titoli finalisti: Storia di Marcella che fu Marcello (La Nave di Teseo) di Bianca Berlinguer, Questa non è l’Italia (Newton Compton) di Alan Friedman e Odiare l’odio (Rizzoli) di Walter Veltroni.

A Caccuri, sottolineano gli organizzatori dell’Accademia dei Caccuriani, ha “vinto la bellezza nella sua accezione più ampia, la bellezza come ricerca costante di un altro mondo possibile da costruire insieme con il coraggio e la partecipazione di tutti, ognuno con il proprio contributo. La bellezza può essere preziosa e inafferrabile come quella della città perfetta che Carlo e Renzo Piano raccontano attraverso un immaginario viaggio per mare nei luoghi in cui il grande architetto italiano ha costruito le sue opere. Una bussola non solo per gli architetti, ma per tutti. Ma è anche la bellezza della forza di una donna raccontata in L’anima ciliegia (HarperCollins) di Lia Levi che ha vinto il Premio per la narrativa”.

Di bellezza ha parlato anche il procuratore nazionale Nicola Gratteri che il 23 settembre è stato insignito della cittadinanza onoraria di Caccuri, insieme al maestro orafo Michele Affidato. “Sono convinto che un’altra Calabria sia possibile, questo è il messaggio che cerchiamo di dare anche attraverso il nostro lavoro” ha detto il magistrato durante la cerimonia. “Stiamo facendo un percorso positivo che ci sta facendo crescere tutti insieme”.

La proclamazione del vincitore è stata preceduta dall’assegnazione del premio speciale ‘FonCarical – Alessandro Salem’ a Mimmo Lucano, che ha ringraziato concludendo la presentazione del suo libro Il fuorilegge (Feltrinelli) così: “La politica per come la intendo io significa mettersi al servizio degli altri. E penso che premiare uno come me sia una scelta coraggiosa”. La serata si è conclusa con il concerto di Ron, che ha ricevuto il premio per la musica.