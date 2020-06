Prima la 106 dopo il ponte sullo stretto, Basta vittime lancia petizione

“L’Associazione Basta Vittime sulla strada statale 106 non è contraria alla realizzazione del Ponte sullo Stretto ma ritiene che in Calabria l’emergenza infrastrutturale prioritaria sia quella legata all’ammodernamento della Strada Statale 106 “Jonica” da Sibari a Reggio Calabria”.

Con questa motivazione Basta vittime sulla 106 ha lanciato una nuova petizione creando il sito www.primala106.it – dove ognuno potrà non solo leggere motivazioni ma anche il testo da sottoscrivere che verrà inviato a tutte le più altre cariche Istituzionali e Politiche del Paese.

In seguito all’emergenza covid l’Europa ha destinato finanziamento per diversi miliardi di euro all’Italia in base ad un piano di investimenti. L’artefice del Piano realizzato dal Governo italiano è il dirigente Vittorio Colao, il quale, tra le infrastrutture da finanziare ha incluso il Ponte sullo Stretto. Un’idea che è stata subito accolta positivamente da tutte le forze politiche che l’utilizzano per fini elettorali ignorando che le priorità in materia di infrastrutture per la Calabria sono altre. Una in particolare è la statale 106

“Il Ponte sullo Stretto – precisa Basta Vittime sulla 106 – è un’opera pubblica che costerà 4 miliardi di euro. Tale importo sarà necessario per realizzare appena 3,5 chilometri di ponte che uniranno le città di Reggio Calabria e Messina. Utilizzando 4 miliardi di euro si possono ammodernare 200 chilometri circa di Strada Statale 106 “Jonica” in Calabria”.

Nasce per questo la petizione online lanciata dal 18 giugno dall’associazione sul sito www.primala106.it. Basta vittime sulla 106 invita tutti a sottoscrivere il documento con lo slogan: “Domani noi saremo ciò che oggi tutti insieme decideremo di essere!”.