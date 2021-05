Prolungamento lavori lungomare Crotone, sbloccato il cantiere

CROTONE – Il comune di Crotone ha sbloccato in data odierna i lavori del cantiere del lungomare che collega la città all’area archeologica di Capo Colonna. Era il 5 aprile 2018 quando un muro di contenimento della strada del lungomare cittadino ha franato seppellendo tre operai a lavoro: Giuseppe Greco, Dragos Petru Chiriac e Mario Demeco. Da allora i lavori non sono più andati avanti anche a causa di questioni burocratiche. Lunedì 3 maggio l’assessore ai lavori pubblici Ugo Carvelli ha effettuato, quindi, un sopralluogo del cantiere e accertato che i lavori di riqualificazione del tratto di costa bloccata da anni potranno tempestivamente iniziare. Al via anche l’interlocuzione tra Regione Calabria e amministrazione comunale di Crotone per avviare il terzo lotto che prevede il ripristino degli argini dell’intera costa della città.