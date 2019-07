ROMA – “Le Province oggi e domani: semplificare il Paese, migliorare i servizi, presidiare il territorio” è il tema sul quale giovedì 18 luglio si confronteranno Governo, Parlamento, rappresentanti delle forze economiche e sociali. “Chiediamo che si torni subito a discutere di come ridisegnare il ruolo delle Province – anticipa il presidente dell’Upi, Michele De Pascale – puntando su queste istituzioni per semplificare l’amministrazione locale, promuovere gli investimenti e assicurare servizi essenziali efficienti in tutto il Paese. Comprese le Regioni a statuto speciale, dove il caos sulle Province ha causato l’aumento delle strutture, come in Friuli Venezia Giulia con le 18 Unioni territoriali intercomunali, e il tracollo dei servizi, come in Sicilia e Sardegna dove le ex province sono commissariate dal 2013. Occorre intervenire anche sulla legge elettorale – aggiunge De Pascale – perché è del tutto evidente che se in cinque anni si torna a votare ben undici volte, come è accaduto per le Province, qualcosa non funziona”.

De Pascale anticipa alcuni dei temi su cui domani ci si confronterà a Roma dalle ore 10.30 alle 13.30 nella splendida Sala del Primaticcio di Palazzo Firenze, sede della Società Dante Alighieri. “Sono temi che vanno affrontati dati alla mano, tenendo presente sempre che da questi discende la sicurezza dei cittadini, lo sviluppo economico e sociale di gran parte del territorio, e che non possono essere trasformati in slogan politici”, dice il presidente dell’Unione province italiane. “Se si raffronta l’unico risparmio della legge 56/14 accertato, i 52 milioni di cancellazione dell’indennità degli organi politici, con l’aumento di 36 milioni dei soli costi del personale transitato nelle Regioni e nei ministeri, oltre 12.000 ex dipendenti provinciali, il risparmio della riforma delle Province arriva ad un totale di non più di 16 milioni. Lo 0,001 della spesa pubblica: 26 centesimi annui a cittadino”.

“A fronte di questo risparmio – fa notare De Pascale – alle Province sono stati tagliati oltre 3 miliardi di risorse per i servizi essenziali ai cittadini che hanno di fatto bloccato per cinque anni la manutenzione ordinaria (-43% della spesa corrente dal 2013 al 2018) e la capacità di investimento delle Province su servizi essenziali (-71% di risorse per gli investimenti dal 2013 al 2018) a partire dai 130 mila chilometri di strade e dalle oltre 7.400 scuole secondarie superiori in gestione. E il pregiudizio sulle Province continua a pesare: negli ultimi provvedimenti per la crescita, le scuole superiori sono state escluse dai finanziamenti per l’efficientamento energetico, e non un euro è stato stanziato per aprire i cantieri, per cui abbiamo già progetti pronti, per mettere in sicurezza strade, ponti e gallerie”.