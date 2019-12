Provincia Magna Graecia, ‘Crotone vuole volare’: opportunità unica

CROTONE – “La Calabria, o cresce nella sua interezza o è destinata a spopolarsi”. Lo sostiene ‘Crotone Vuole Volare’, l’associazione nata per tutelare e promuovere l’aeroporto Sant’Anna.

Il suo presidente, Loredana Calvo, annuncia l’adesione al progetto del Comitato Provincia Magna Graecia “identificando nell’area vasta e nei conseguenti 405.000 abitanti il reale bacino di utenza dello scalo aeroportuale. La finalità, completamente condivisa – scrive Calvo in una nota – sarà quella di creare sul territorio un sistema di infrastrutture intermodale con servizio metropolitano leggero a tutta la dorsale jonica del Nord, e un trasporto su gomma veloce e sicuro, in modo da dimezzare i tempi di percorrenza e conseguentemente accorciare la distanza fra i due co-capoluoghi Corigliano Rossano e Crotone, oltre a interconnettere una popolazione smistata su circa 70 comuni”.

“L’aeroporto Sant’Anna, scalo con grandi potenzialità ancora inespresse, potrà solo così essere il punto di partenza per rispondere alle esigenze dei cittadini dell’intera area territoriale e parimenti essere importante volano di crescita economica del versante ionico calabrese” prosegue la nota. “Il progetto Magna Graecia permette di riequilibrare in modo funzionale le province calabresi contribuendo alla rinascita di quei territori finora abbandonati a se stessi, vittime di una politica centralista da parte dei capoluoghi storici, non disposti ad adoperarsi per la crescita dell’intera regione”.

Calvo invita a non avere “timore dell’innovazione, paura del cambiamento” perché

solo la voglia “di riscatto, uno slancio per riappropriarci della nostra dignità può fare risorgere questa terra, e il progetto Magna Graecia è l’opportunità da non perdere”.