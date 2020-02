Provolley Crotone, corsi di pallavolo per i migranti del centro di accoglienza

CROTONE – La Provolley Crotone festeggia la quarta vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Calabria, con una bella iniziativa di solidarietà. La società del presidente Gaetano Riga (nella foto) ha siglato una convenzione con la Croce Rossa Italiana che gestisce beni e servizi relativi al funzionamento del Regional Hub di Sant’Anna per i migranti, con la quale la Provolley si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le proprie strutture e le palestre individuate per l’espletamento di alcune attività, gli ospiti del centro Sant’Anna che hanno manifestato interesse per la pallavolo.

“Il nostro – ha detto Riga – vuole essere un piccolo contributo per chi arriva sulle nostre coste dopo aver vissuto delle tragedie e spera di trovare una vita nuova da cui ripartire. È il nostro concetto di integrazione, allo stesso tempo vogliamo fare un invito anche a tutte le famiglie crotonesi che non possono permettersi di far praticare uno sport ai propri figli: le nostre porte saranno sempre aperte”.

Tornando al campionato dopo la vittoria anche nel match di ritorno dei quarti di finale di Coppa contro la Volo Virtus di Lamezia, domenica torna il campionato. Al Palamilone domenica 16 febbraio (inizio ore 18.30, ingresso gratuito) arriva nuovamente la Volo Virtus di Lamezia, per un replay della partita giocata cinque giorni prima. Ovviamente in palio questa volta ci saranno punti pesanti per la classifica, si tratta di un’occasione da non sprecare per i crotonesi che in caso di vittoria piena opererebbero il sorpasso al settimo posto proprio nei confronti dei lametini. “Stiamo bene – conferma mister Celico – ma proprio per questo motivo bisogna continuare a lavorare con serietà e impegno, è fondamentale non far calare l’attenzione nel momento cruciale della stagione. Giocheremo una gara molto importante per la nostra classifica e dovremo fare il massimo per portarla a casa”.

In Coppa Calabria, invece, nel prossimo turno la Provolley se la vedrà con la Raffaele Lamezia il 25 febbraio al Palamilone, mentre il secondo atto si disputerà a campo invertito il 10 marzo prossimo