CROTONE – “È stato un episodio spiacevole, ma non voglio esasperare la cosa. Non ho intenzione di fare crociate perché sarebbe stupido fare di tutta l’erba un fascio. Chi ha colpito mio figlio ha sbagliato, ma non rappresenta il mondo Ultras” . A parlare è il papà del ragazzo che sabato 26 ottobre allo stadio Ezio Scida è stato vittima di una aggressione nella curva sud dello stadio Ezio Scida.

