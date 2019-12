Regionali, la calata dei big non ha fatto chiarezza. Meloni: aspetto ancora gli alleati

Si conclude oggi il tour dei leader politici nazionali in Calabria. Ha iniziato il segretario del Pd Nicola Zingaretti, è seguita la visita del leader della Lega Matteo Salvini e quella del capo politico del Movimento cinquestelle Luigi Di Maio. Chiude oggi Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia.

Nonostante la calata dei big le acque politiche in vista delle regionali del 26 gennaio prossimo non sembrano essersi rischiarate molto. Tranne i Cinquestelle che ieri sera con Di Maio hanno definitivamente sancito la decisione di correre da soli puntando sul professore universitario di Carlopoli Francesco Aiello, non è ancora chiaro cosa accadrà nel centrosinistra con il Pd schierato su Pippo Callipo ma con Mario Oliverio ancora deciso a non mollare, malgrado i ripetuti appelli al passo indietro in favore di u8n giovane che tuttavia non c’è stato.

Non è chiaro nemmeno l’orientamento nel centrodestra dove si ripete la stessa situazione. Mario Occhiuto, malgrado il niet di Salvini, ha annunciato che si candiderà ugualmente alla carica di governatore. La colazione sembra ancora orientata su Jole Santelli ma nulla è ancora deciso. Significative le parole di Giorgia Meloni pronunciate questa mattina a Cosenza. “Non sono nelle condizioni di dare una parola definitiva sul candidato del centrodestra in Calabria. Una settimana fa eravamo sostanzialmente pronti, aspettiamo risposte dagli alleati e speriamo che arrivino presto. Io sono pronta già oggi a annunciare tutti i candidati di centrodestra alle regionali, mi dispiace che non si riesca a definire un quadro. Se si sbloccano le candidature, noi siamo pronti da subito” ha spiegato la leader di Fratelli d’Italia.

“Speriamo che le risposte arrivino presto, soprattutto dalla Lega – ha aggiunto Meloni – noi avremmo potuto anche chiedere un nostro candidato presidente, abbiamo una classe dirigente autorevolissima, sono complessivamente fatte altre scelte, ma Fratelli d’Italia si considera un partito rilevante, lo faremo valere per le prossime elezioni amministrative, penso al sindaco di Reggio Calabria. Noi per la Calabria abbiamo solo tre priorità: lavoro, lavoro, lavoro – ha detto ancora Giorgia Meloni – e qui si crea solo avendo il coraggio di fare investimenti di lungo termine”.