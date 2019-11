Regionali, Pd Crotone: no al commissario ed al M5s, Mario Oliverio forever

CROTONE – Sostegno alla candidatura di Mario Oliverio, eventuali primarie in caso di più nominativi, adesione alla coalizione di centrosinistra. E’ la sintesi del documento sulle prossime elezioni regionali approvato dalla Direzione provinciale di Crotone del Pd con un solo voto contrario. Il documento, un j’accuse contro il commissario regionale del partito, Strefano Esposito, e contro chi cerca a tutti i costi l’alleanza con il M5s, stato presentato da Giuseppe Dell’Aquila e messo ai voti dopo la relazione del segretario provinciale Gino Murgi.

“Non esiste ormai nessuna sede politica partecipata e condivisa nella quale si possa decidere la linea politica e le proposte per le elezioni regionali attraverso il coinvolgimento di tutte le espressioni e rappresentanze politiche e territoriali” denuncia la Direzione provinciale. “Il commissario convoca riunioni che escludono e discriminano tutti coloro i quali dissentono dalla sua ostinazione di non riconoscere la proposta di candidare Mario Oliverio”. Una linea che “porta all’autoisolamento del Pd. Infatti – prosegue il documento – è grave che a questa data il commissario non abbia indicato né un nome per un eventuale candidato alternativo a Mario Oliverio né una proposta di programma e di coalizione elettorale. Si ostina solo ad insistere sul veto alla ricandidatura del presidente della Giunta regionale uscente”.

“Anche sul tema delle alleanza si è voluto esporre il partito al pubblico ludibrio con un inseguimento quotidiano nei confronti dei 5 Stelle senza alcuna discussione sui programmi e sui contenuti ma semplicemente per bloccare la vita democratica interna” rincara la dose la Direzione provinciale di Crotone. “In Calabria il gruppo parlamentare Movimento 5 stelle esprime in maniera accentuata una cultura giacobina ed oltranzista su tanti temi fondamentali dalla giustizia alle infrastrutture, dalla sanità, ai rapporti tra le istituzioni dei diversi poteri dello Stato. In Calabria il M5s blocca la realizzazione della ss 106 insieme ai vecchi latifondisti con Morra a cavallo di un trattore, ma ha anche approvato insieme a Salvini il decreto che ha affondato definitivamente la sanità calabrese”.

“In questo quadro è allucinante il silenziatore imposto sulla nostra esperienza di governo e la damnatio memoriae decretata dal commissario regionale nei confronti di Mario Oliverio.” prosegue il documento. Abbiamo ereditato una regione allo sfascio in ogni campo. Quando abbiamo intrapreso questa esperienza di governo avevamo i fondi comunitari fermi al palo, gli aeroporti falliti, le ferrovie ferme, le società partecipate invischiate in storie di becero clientelismo, i rifiuti che coprivano i balconi ai primi piani delle case e potremmo continuare per ogni ambito e settore della regione. Con fatica abbiamo rimesso la Calabria sui binari della crescita, della svolta e del rinnovamento e oggi abbiamo risultati mai raggiunti prima in termini di programmazione e sviluppo”.

Per questi motivi la Direzione provinciale della Federazione di Crotone “ritiene inopportuna in questa fase una alleanza elettorale con il Movimento 5 Stelle” e “propone formalmente la candidatura di Mario Oliverio alla carica di presidente della Regione Calabria alle prossime elezioni regionali”; inoltre “lo svolgimento delle elezioni primarie come metodo di selezione del candidato presidente in presenza di eventuali diverse proposte nominative”; infine “avanza la proposta di adesione del Pd alla coalizione elettorale di centrosinistra a cui partecipano già quasi tutte le forze alleate del partito alle ultime elezioni politiche e numerosi movimenti e forze civiche e progressiste fortemente radicati in Calabria”.