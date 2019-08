Rifiuti, disastro alle porte, l’assessore Rizzo chiede aiuto ai prefetti

CROTONE – La Regione chiede aiuto ai prefetti per “scongiurare l’interruzione del servizio pubblico” di raccolta dei rifiuti “che provocherebbe ripercussioni per la salute umana e l’ordine pubblico” in tutta la Calabria. L’appello, con la richiesta di un “incontro urgente” alla presenza dei presidenti delle comunità d’ambito di Cosenza, Vibo, Crotone, Reggio, Catanzaro e del gestore della discarica privata di Columbra, è contenuto in una missiva inviata stamane dall’assessore regionale all’Ambiente Antonella Rizzo al prefetto di Crotone Fernando Guida e per conoscenza alle altre prefetture calabresi.

La situazione è drammatica. I presidenti degli Ambiti territoriali ottimali (Ato) di Cosenza, Catanzaro, Vibo e Reggio hanno chiesto un ampliamento in altezza di Columbra, ma il sindaco e presidente dell’Ato Crotone, Ugo Pugliese, dopo aver detto prima no, facendo successivamente intendere che una eventuale compensazione con il depennamento della discarica pubblica di servizio dell’Ato di Crotone dal Piano regionale di rifiuti almeno per una ventina di anni non gli sarebbe dispiaciuta, ha chiuso definitivamente la discussione abbandonando lunedì pomeriggio il tavolo alla Regione dopo aver dichiarato che non può essere sempre e solo Crotone “a risolvere il problema dei rifiuti in Calabria”.

Al momento non ci sono alternative valide alla coltivazione in altezza della discarica privata di Columbra, sulla quale le altre quattro province e la Regione facevano (fanno) affidamento nell’ambito “di una programmazione di breve e medio periodo” in vista dell’espletamento delle gare (ad oggi andate quasi tutte deserte oppure assegnate a costi proibitivi) per il conferimento dei rifiuti oltre regione, la ricerca di residui di abbanco in altre discariche al limite, fino all’entrata in funzione delle prime discariche pubbliche di servizio. In termini di tempo dai dodici ai ventiquattro mesi, durante i quali a Crotone contiuerebbero ad affluire rifiuti dal Pollino all’Aspromonte.

“I presidenti degli Ambiti hanno sollecitato la Regione a chiedere un incontro urgente con codesta Prefettura al fine di attivare tutte le misure per scongiurare eventuali problemi di ordine pubblico, già paventati dagli orgtani di stampa” scrive la Rizzo al prefetto Guida. “Si ritiene altresì quanto mai opportunio che Lei si faccia promotore di una forte azione di impulso nei confronti anche delle altre Prefetture, peraltro già investite dallo scrivente assessorato della tematica in precedenti occasioni, in quanto la problematica investe tutto il territorio regionale e non solo quello crotonese e necessita – conclude l’assessore regionale all’Ambiente – di un’azione coodinata e condivisa”.