Rifiuti, Gioia Tauro: protesta rientrata, ma i sindaci chiedono l’utilizzo di Columbra

GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA) – Si è conclusa la protesta dei sindaci della Piana davanti al termovalorizzatore di Gioia Tauro. La decisione è stata presa dopo che il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, che gestisce l’Ato reggino, ha autorizzato il trasferimento di 50 tonnellate al giorno di scarti di lavorazione del termovalorizzatore nell’impianto di Sambatello. Conseguentemente, a Gioia Tauro potranno essere conferite cento tonnellate al giorno di rifiuti. E questo fino a quando non si arriverà ad un accordo per conferire gli scarti che si producono a Gioia Tauro nella discarica Sovreco di Crotone.

La protesta è questa mattinata quando una delegazione di sindaci della Piana ha bloccato l’impianto di termovalorizzazione per evitare il conferimento di rifiuti da comuni di altre zone. La situazione, secondo i sindaci, è sul punto di precipitare vista l’impossibilità di conferire i rifiuti che giacciono nelle città e che sarebbero ormai migliaia di tonnellate. L’impianto non può accoglierli perché non si sa dove depositare gli scarti della lavorazione visto che domani la discarica di Cassano Ionio chiuderà e che fra non molto chiuderà anche la discarica Sovreco di Crotone. Quest’ultimo impianto, tra l’altro, hanno riferito i sindaci all’Ansa, non accetta il conferimento degli scarti del termovalorizzatore perché chiederebbe garanzie economiche dalla Regione.

“Il sistema – ha detto il sindaco di Gioia Tauro Aldo Alessio – è al collasso, frutto di un’assenza di programmazione decennale sul trattamento dei rifiuti in Calabria. Le nostre città sono quasi avvolte dai rifiuti e non abbiamo interlocutori politici ed istituzionali per cercare di risolvere il problema”. Altri sindaci della Piana impegnati con l’assemblea dell’Anci hanno presentato un documento per chiedere che della vicenda calabrese si occupi un tavolo nazionale visto che occorre, quasi certamente, individuare discariche fuori regione. Davanti al termovalorizzatore ci sono decide di camion fermi che non sanno dove scaricare i rifiuti.

La protesta è rientrata ma potrebbe riprendere in assenza di soluzioni definitive, compreso lo smaltimento degli scarti a Crotone. I sindaci del comprensorio di Gioia Tauro continueranno a mantenere alta l’attenzione fino a quando Regione, Città metropolitana ed enti gestori degli impianti non troveranno una via di uscita che non sia la solita soluzione tampone. Per questo motivo continuano a coltivare “l’idea – secondo quanto si apprende dall’Ansa – di portare gli autocompattatori alla Cittadella regionale di Catanzaro per obbligare la Regione ad attivare i tavoli e le soluzioni necessarie”.