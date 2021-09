Riparata la condotta: domattina tornerà l’acqua in città

Crotone – “Nelle prime ore della giornata di domani dovrebbe partire il rilascio dell’acqua nella condotta”. A dirlo è Roberto Torchia, presidente del Consorzio di Bonifica crotonese. Sono ancora in corso, però, le lavorazioni di ripristino delle perdite accorse sulla condotta del DN2200 in agro del comune di belvedere Spinello. “Ad oggi, in tarda mattinata, – spiega Torchia – si è concluso l’intervento sul tratto in acciaio all’interno di una camera di manovra con l’ausilio di una resina epossidica bicomponente che necessita di idonei tempi di indurimento per diventare efficace. Le operazioni si sono e si stanno svolgendo sin dalle prime luci dell’alba di oggi per ripristinare al più presto il servizio. L’ associazione nazionale bonifiche ed irrigazioni, ci ha permesso di accrescere le nostre sensibilità verso i consorziati, che “pagano” i loro servizi, e verso la cittadinanza tutta. L’ennesima interruzione degli ultimi mesi della fornitura idrica per la città di Crotone, questa volta con ben tre “rotture“ ci deve doverosamente indurre ad effettuare analisi puntuali dello stato dell’arte per mettere in atto una possibile strategia a medio e a lungo termine che possa dare risposte concrete ai disagi che si manifestano in presenza delle interruzioni della fornitura”. Ciò che lamenta il presidente Torchia è “la mancanza di investimenti infrastrutturali nella nostra provincia. Ciò che mi preme evidenziare alla Regione Calabria, al Comune di Crotone ed anche alla Prefettura è che non esiste allo stato un piano B: l’unica soluzione è ripristinare la vecchia opera di presa per garantire, nell’eventuale emergenza, i rilasci necessari. In breve o si mette mano alla condotta principale nelle parti più vetuste ed ammalorate o si mette mano alla condotta di soccorso, ampliandola e consentendo la totale fornitura”.