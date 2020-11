Risarcimenti per i danni dell’alluvione, rettifiche e precisazioni

A rettifica di quanto scritto nell’articolo pubblicato sull’edizione del Crotonese in edicola a partire da oggi, venerdì 27 novembre, occorre precisare che l’apporto che gli ordini professionali si sono dichiarati disposti a dare ai privati ed alle attività colpite dall’alluvione dello scorso fine settimana non è relativo alla perizia dei danni, ma alla compilazione della scheda attraverso la quale fare una prima stima dei danni.

Saranno pronte a breve le schede compilando le quali, privati ed attività produttive e commerciali, dovranno far pervenire al Comune di Crotone una prima approssimativa stima del danno causato dal maltempo. La scheda consta di una sezione dedicata all’anagrafica del richiedente e di una relativa al locale colpito dall’evento alluvionale. I professionisti forniranno il loro contributo in questa sezione, perché dovranno essere indicati anche gli eventuali danni strutturali ed i presunti costi per il ripristino degli stessi.

Nella scheda cittadini, imprenditori e negozianti potranno poi inserire il valore approssimativo della merce, delle attrezzature e degli altri beni danneggiati o distrutti dall’acqua e dal fango.

Una volta ricevute tutte le segnalazioni, il Comune di Crotone sarà in grado di fare una stima dell’entità complessiva dei danni causati dall’evento alluvionale che andrà a supporto della richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale, imprescindibile per l’erogazione di eventuali risarcimenti. Solo in questa seconda fase, quando cioè sarà riconosciuta l’eccezionalità del maltempo che ha colpito la città e sarà individuato l’ente preposto a liquidare il risarcimento, saranno rese note le procedure da seguire per accedere al risarcimento che certamente includerà anche una perizia da parte di un tecnico. Una perizia però che, a differenza di quanto scritto sull’articolo contenuto nel giornale in edicola oggi, non potrà certamente essere gratuita, essendo dispendiosa sia in termini di tempo che di lavoro ed anche di spese vive per marche da bollo.

La disponibilità dei tecnici degli ordini professionali resta massima e gratuita per aiutare privati ed attività nella compilazione delle schede che saranno a breve ultimate e rese disponibili dal Comune di Crotone.