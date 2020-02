Salvini: a Crotone un candidato a sindaco. Cerrelli gongola

CROTONE – “La Lega sarà presente alle elezioni comunali di Crotone con una propria lista e ove ci fossero le condizioni anche con un proprio candidato a sindaco”. Lo ha detto Matteo Salvini nel corso di un incontro al Grand Hotel Excelsior di Reggio Calabria riservato ai dirigenti regionali del partito ed ai candidati alle regionali. E quanto si legge in una nota del coordinatore provinciale della Lega di Crotone Giancarlo Cerrelli, presente all’incontro.

Alla richiesta di Salvini, in Calabria per ringraziare gli elettori, di un’analisi del voto delle elezioni regionali nella provincia di Crotone, Cerrelli ha evidenziato, prosegue la nota, “che la Lega a Crotone è risultato il primo partito in città; inoltre, che Crotone è l’unica città capoluogo di provincia calabrese in cui la Lega ha battuto il Pd e ancora, che la Lega a Crotone è il primo partito della coalizione di Centrodestra in provincia e in città”.

Il coordinatore provinciale ha fatto presente che dopo la vittoria delle regionali “è necessario che il partito continui ad essere unito” e “che la Lega dia risposte concrete al territorio crotonese per dimostrare che non fa parole, ma fatti”. Quanto alle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Crotone ed alla possibilità di un candidato a sindaco della Lega paventata da Salvini, Cerrelli (che già si vede nelle vesti di candidato con lo slogan “La Lega vuol fare rinascere Crotone”) ha anticipato che la scelta “dovrà essere condivisa dai partiti della coalizione” e che “nei prossimi giorni inizieranno incontri appositi per cominciare a ragionarci su”.

Continua, intanto, il radicamento del partito nel Crotonese. Cerrelli annuncia le nomine dei referenti nei centri della provincia a breve, mentre la prossima settimana , aggiunge, inizierà il tesseramento per il 2020 alla Lega.