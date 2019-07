Sanità, Grillo: Thomas Schael si è dimesso da subcommissario

“Ho ricevuto nelle scorse ore le dimissioni di Thomas Schael, per ragioni personali, dall’incarico di subcommissario per l’attuazione del piano di rientro sanitario in Calabria”. Lo annuncia in una nota il ministro della Salute, Giulia Grillo.

“Ringrazio il dottor Schael – aggiunge – per tutto il lavoro svolto fin qui. Andremo avanti con impegno e determinazione per la riorganizzazione della sanità calabrese e nei prossimi giorni nomineremo il nuovo subcommissario”.

Thomas Schael era stato nominato dal Governo nel dicembre scorso insieme al generale Saverio Cotticelli nella veste di commissario della sanità calabrese.

Per l’ingegnere tedesco di 56 anni, si trattava di un ritorno in Calabria dove ha iniziato la sua carriera di manager della sanità; dal dicembre 2005 e fino a maggio del 2007 ha infatti rivestito la carica di direttore generale dell’Azienda sanitaria locale 5 di Crotone, poi diventata Asp, su indicazione dell’allora assessore alla Sanità Doris Lo Moro all’epoca in cui il governatore della Calabria era Agazio Loiero. Dopo un divorzio burrascoso da Crotone con tanto di appendice giudiziaria, Schael è stato manager dell’Azienda sanitaria Napoli 2 e, da ultimo, dell’Asp di Bolzano dalla quale, però, ha divorziato proprio alcuni mesi fa. Anche in Alto Adige, come a Crotone, l’ingegnere tedesco non andava molto a genio alla politica.