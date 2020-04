Santelli autorizza: negozi aperti di domenica e festivi. Ok a passeggiate per bimbi e persone autistiche

Le attività commerciali consentite potranno aprire anche nei giorni festivi ed i bambini e le persone affette da autismo potranno essere portati anche nei parchi. Sono un primo passo verso un ritorno alla normalità le disposizioni dell’ordinanza numero 36 del presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, firmata il 24 aprile. L’ordinanza in vigore dal 24 aprile prevede anche che gli esercenti che possono svolgere le consegne a domicilio lo comunichino al Suap del Comune competente. Nell’ordinanza, scritta con il solito complicato burocratese, si consente anche di poter portare a passeggio anche lontano dalla propria abitazione le persone affette da problematiche comportamentali certificate come l’autismo ed i minorenni. Lo scopo è Naturalmente devono essere rispettare le misure di distanziamento e di protezione in vigore a livello nazionale

Anche per le attività agricole e piccoli allevamenti sono autorizzati spostamenti verso e da comuni non limitrofi al proprio.

Leggi l’ordinanza