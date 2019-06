Scattailsegnale: concorso fotografico per la segnaletica che non va

La sede territoriale di Konsumer Italia, Associazione no profit per la tutela e la difesa dei Consumatori, della Salute e dell’Ambiente, rappresentata dalla Presidente di Konsumer Calabria, Valentina Masciari, rilancia sul proprio territorio l’iniziativa #Scattailsegnale. In pratica si tratta di scattare delle foto a cartelli stradali non conformi all’uso cui sono destinati. Konsumer Italia Calabria Assosegnaletica e Konsumer Italia che hanno promosso il concorso fotografico invitano tutti i cittadini a fotografarli ed inviare le foto tramite posta elettronica all’email scattailsegnale@konsumer.it; sulla pagina Facebook ScattailSegnale con l’aggiunta dell’hashtag #ScattailSegnale; tramite Whatsapp al numero 320.89.15.791.

L’intento di tale progetto è di sensibilizzare gli organi competenti sul tema fondamentale della sicurezza stradale. Il concorso vuole essere anche uno strumento di difesa attiva dei cittadini dall’insicurezza stradale, che si realizza quando la segnaletica non è più in grado di dare le indicazioni e gli avvisi necessari agli utenti della strada. In tal caso l’Associazione, previa autorizzazione dell’autore, potrebbe intimare all’Ente proprietario della strada ad intervenire per ripristinare le condizioni di sicurezza richieste dal Codice della Strada con una idonea e corretta segnaletica. Oltre all’invio della foto sarà indispensabile specificare: data dello scatto, l’indicazione esatta della posizione del segnale (anche usando la mappa della posizione GPS), il nome, cognome e numero di telefono dell’autore. Ogni immagine pervenuta ed accettata dal comitato organizzatore sarà geolocalizzata su Google Maps e resa disponibile a tutti quale avviso di pericolosità della Circolazione. “Questo è un territorio che presenta diverse criticità in tal senso – afferma la Presidente Regionale di Konsumer Calabria Valentina Masciari – cosicché ci si auspica che quanti più Cittadini possano denunciare i casi più gravi al fine di sensibilizzare gli Enti competenti ad intervenire per ripristinare le condizioni minime di sicurezza, con una idonea e corretta segnaletica”.

Tutti i dettagli su sito di Konsumer Italia. Per qualunque comunicazione rivolgersi all’avvocato Andrea Tucci referente provinciale Konsumer Crotone Telefono: 331.32.68.483