Scioglimento Consiglio Cirò Marina, prorogato per sei mesi incarico a commissione

CIRO’ MARINA – Resterà altri sei mesi a guidare il comune la commissione prefettizia. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Salvini, in considerazione della necessità di completare l’azione di ripristino dei principi di legalità all’interno della amministrazione comunale il cui Consiglio venne sciolto per infiltrazioni mafiose nel gennaio del 2018 a seguito dell’operazione Stige condotta dalla Dda di Catanzaro. Operazione che portò in carcere il sindaco in carica, Nicodemo Parrilla, e quello precedente, Roberto Sicilia, ma anche il vicesindaco Giuseppe Berardi e l’ex presidenet del Consiglio comunale, Giancarlo Fuscaldo.

Il mandato della commissione sarebbe scaduto a giugno, ma il Consiglio dei ministri ha prorogati per sei mesi l’incarico alla commissione che è composta dai viceprefetti Girolamo Bonfissuto e Francesco Zito e dal funzionario amministrativo Gianfranco Ielo.