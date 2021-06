Scomparso anziano nelle campagne tra Rocca di Neto e Strongoli

ROCCA DI NETO – Un uomo di 75 anni, M.R., è scomparso da domenica 20 giugno nelle campagne di località Simma tra i comuni di Rocca di Neto e Strongoli. Già dalla notte una squadra dei vigili del fuoco del comando di Crotone è stata impegnata sul territorio di Strongoli, in zona impervia per ricerca a persona. Sul posto lunedì mattina è giunta anche la guardia di finanza e volontari per affiancare gli uomini dei vigili del fuoco. Sono presenti anche i cinofili dei vigili del fuoco di Reggio Calabria e Vibo.