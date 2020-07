Sculco schiera quattro liste e avverte il Pd: il sindaco lo scegliamo insieme

CROTONE – “Allo stato abbiamo pronte tre liste ed è in formazione la quarta. Se si riuscirà, come penso, a costruire una coalizione di centrosinistra ampia e coesa, le liste potrebbero essere cinque o sei”. Ad affermarlo è Enzo Sculco che questa sera nella sala riunioni di Italsistemi ha riunito i candidati che correranno alle elezioni comunali di settembre nelle liste che fanno capo al suo gruppo politico, “quello che ora cammina sotto il titolo Crotone in Movimento” come ha precisato lo stesso leader. Per ora una settantina di persone soltanto, in ossequio alle norme anti covid, mentre le altre debutteranno fra qualche giorno. Presenti in sala anche esponenti dell’Ud come Vincenzo Camposano e Raimondo Mancini, segno che il partito ha deciso definitivamente di abbandonare il centrodestra.

Una dimostrazione della potenza di fuoco che via Firenze si appresta a mettere in campo, soprattutto a beneficio del Partito democratico e dei suoi vertici regionali e nazionali in particolare per convincerli che l’alleanza è l’unica via percorribile per sperare di riconquistare piazza della Resistenza. “Un’operazione alla quale stiamo lavorando da tempo” spiega Sculco ammettendo tuttavia che “i percorsi sono molto ‘trambustati’ ma è nella natura di Crotone arrivare ad un esito solo in seguito a processi trambustati”.

Il Grande Blek spera insomma di raggiungere l’obbiettivo fallito nel 2016. “Quanto avvenuto l’altra volta è stata per alcuni aspetti una anomalia, perché il Pd ha insistito su un candidato sindaco interno da noi non condiviso, contro ogni nostra sollecitazione di correre insieme; la divisione è avvenuta perché noi sostenevano che non dovesse esserci un candidato interno ai partiti, cosa che sostengo pure ora”. Ed a questo punto Sculco precisa, creando sicuramente qualche mal di pancia in casa dem, che “bisogna individuare insieme un candidato a sindaco che sia gradito ai cittadini, desiderato e voluto dai cittadini”. Il Pd, dunque, è avvertito: se, come è stato ribadito sabato scorso all’assemblea cittadina, pensava di avere diritto di prelazione sul nome del candidato non aveva fatto bene i conti.

Al momento non trapelano nomi, ma il Grande Blek mostra di avere già in mente un’idea precisa: “bisognerà guardare all’esterno e individuare fra le migliori professionalità e rappresentanze del mondo degli interessi della città”.