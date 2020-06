Scuola&Media, Video Calabria: canale gratuito per la scuola calabrese

CROTONE – Video Calabria ha messo un canale televisivo a disposizione dell’Ufficio scolastico regionale. “Una iniziativa unica in Italia – si legge in una nota – che il direttore generale dell’Usr per la Calabria, Maria Rita Calvosa, ha accolto positivamente, ed attraverso la quale l’amministratore del gruppo editoriale crotonese, Salvatore Gaetano, ha pensato di offrire la sua collaborazione nel momento in cui l’emergenza ha costretto gli studenti ed i docenti a modificare il modo di fare scuola”.

L’accordo è stato sancito con un protocollo tra la dirigente provinciale dell’Ufficio scolastico, Rosanna Barbieri, e Gaetano (nella foto). L’intero canale televisivo 654 del digitale terrestre è stato messo gratuitamente a disposizione della scuola calabrese, in tutto il suo palinsesto. Il primo appuntamento è con la diretta televisiva delle finali provinciali e regionale del premio Scuola Digitale istituito dal Miur per promuovere l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane nell’apprendimento e nell’insegnamento digitale.

Il palinsesto prevede mercoledì 3 giugno ore 10 finale tra le scuole della provincia di Vibo Valentia; giovedì 4 giugno ore 15.30 finale tra le scuole della provincia di Crotone; venerdì 5 giugno ore 16 finale tra le scuole della provincia di Reggio Calabria; mercoledì 10 giugno, infine, appuntamento alle ore 9.30 con la finalissima regionale.