Selfie con l’hashtag #lacalabriameritadipiù, la protesta dei calabresi corre sui social

La proposta è quella di postare sui social un selfie con il cartello con la scritta #lacalabriameritadipiù: “Meritiamo un commissario regionale COMPETENTE. Meritiamo di essere ascoltati. Meritiamo che le cose CAMBINO” si legge nel post che lancia l’iniziativa contro una nomina evidentemente politica considerato che Zuccatelli, cesenate di 72 anni ed attuale commissario dell’Azienda ospedaliere Pugliese-Ciaccio, è un uomo del ministro Speranza ed è anche stato candidato alle politiche per Leu, partito del responsabile del dicastero della Salute. In Calabria non è ricordato per aver fatto cose eccezionali se non tagliato altri ospedali come quello di Cariati quanto era commissario all’Asp di Cosenza. Una nomina che ha destato anche non poche polemiche per il video nel quale il 27 maggio 2020 – praticamente dopo la fine del lockdonw della prima ondata covid – Zuccatelli sosteneva l’inutilità delle mascherine.