Serie A, Benalì e il Crotone ancora insieme: il rinnovo fino al 2023 è ormai cosa fatta

Il rinnovo è servito. Manca soltanto l’ufficialità ma le strade tra il Crotone e Ahmad Benalì si incroceranno per altri tre anni. Il centrocampista anglo-libico, a Crotone da gennaio 2018 e tra i protagonisti della promozione in serie A, sottoscriverà un contratto triennale che lo lega al club rossoblù fino al 2023. Una fumata bianca che prolunga il ‘matrimonio’ e chiude le voci di una cessione del giocatore, nelle scorse settimane accostato ad altri club (Parma su tutti), ma evidentemente il colloquio con Vrenna e Ursino ha fatto breccia visto che il fantasista ha compreso che in Calabria il suo ruolo sarebbe rimasto centrale nel progetto, mentre cambiando aria sarebbe andato incontro ad incognite. Soddisfatto naturalmente anche Giovanni Stroppa, che ritiene Benalì uno dei punti cardini della nuova avventura in serie A, e che ora lo attende in ritiro. Assieme ad altri innesti, per i quali i prossimi giorni saranno decisivi per la loro definizione: Luperto, Valic, Cigarini, Agoume, Esposito, Raspadori, Vlahovic, Di Carmine e Tutino tra i nomi inseriti nella fittissima agenda degli operatori di mercato di via Scalfaro.