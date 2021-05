Serie A, Crotone-Fiorentina si gioca sabato 23 maggio alle 20,45

Il Crotone in campo sabato sera per l’ultimo impegno della stagione. Esattamente alle 20,45, allo Scida contro la Fiorentina, nello slot dedicato alle partite che vedono in campo squadre senza obiettivi impellenti di classifica. Domenica alle 15 finestra esclusiva per l’Inter, mentre in serata il ‘piatto forte’ con le partite che vedono coinvolte squadre impegnate nella lotta per i posti Champions League e quello salvezza.

Questo il programma completo:

Sabato ore 20:45

Cagliari-Genoa

Crotone-Fiorentina

Sampdoria-Parma

Domenica ore 15.00

Inter-Udinese

Domenica ore 20:45

Atalanta-Milan

Bologna-Juventus

Napoli-Hellas Verona

Sassuolo-Lazio

Spezia-Roma

Torino-Benevento