Serie A, Crotone ko allo Scida: il Milan lo colpisce due volte

La casella dei punti resta a 0. Con qualche rimpianto incorporato per il contenuto che ha confezionato il ko domestico contro il Milan. Un rigore discusso e raddoppio rocambolesco hanno prodotto la sconfitta che lascia i rossoblu senza punti dopo due giornate. Senza incantare il Milan ha raccolto il massimo, mentre la squadra di Stroppa deve ancora lavorare parecchio per incanalarsi nella nuova dimensione.

Stroppa sceglie Dragus accanto a Simy confermando Messias sulla linea dei centrocampisti. C’è anche Pedro Pereira dall’inizio, schierato sull’out di destra con Molina che scala sulla fascia opposta. Nel Milan orfano di Ibrahimovic gioca Rebic da prima punta con Tonali in mezzo al campo e Bennacer e Castillejo che partono dalla panchina. L’atteggiamento del Crotone è nettamente più sicuro e deciso rispetto a quello di sette giorni fa a Genova. Le fasce sono sollecitate con insistenza e Pereira mostra subito numeri interessanti così come Dragus, bravo nello stretto. Il Milan prova a fare la partita ma trova pochi varchi per affondare, e quando riesce dalla distanza è bravo Cordaz a rifugiarsi in angolo. Brivido quando Kjaer colpisce la traversa sugli sviluppi da calcio d’angolo. Sull’altro versante Messias incrocia col sinistra poco alto sull’incrocio. Ci prova con coraggio il Crotone, che predilige il fraseggio e il palleggio ma trovando pochi corridoi pericolosi.

E quando il tempo sembra aver esaurito i contenuti, arriva la beffa del rigore accordato per fallo di Marrone su Rebic. Ma c’è un giallo per il controllo di mano dell’attaccante al momento del controllo della palla, ma il Var conferma la decisione di Pairetto e Kessie dal dischetto porta avanti il Milan proprio al tramonto del primo tempo.

La novità del secondo tempo è Henrique per il deludente Zanellato. Ma proprio un errore del portoghese avvia la ripartenza del Milan che affonda in area e trova il raddoppio con Diaz, bravo a raccogliere una palla vagante nell’area piccola. Il doppio ko non abbatte però il Crotone, orgoglioso e coraggioso nel voler rimettere in piedi il match. Stroppa prova con i cambi e getta nella mischia anche i debuttanti Reca e Vulic. Il tempo passa, il Milan è pago del doppio vantaggio e limita le incursioni spegnendo anche le residue velleità dei rossoblù. Finisce con il secondo ko della stagione ma con lievi progressi rispetto ad una settimana fa. Ma la strada è ancora lunga.

CROTONE-MILAN: 0-2

MARCATORI: 48’pt Kessie (rig), 5’st Brahim Diaz,

CROTONE (3-5-2): Cordaz 6; Magallan 5,5, Marrone 6, Golemic 6; Pereira 6 (27’st Reca 6), Messias 5,5, Cigarini 6, Zanellato 5 (1’st Eduardo 5), Molina 6 (38’st Rispoli sv); Dragus 6 (27’st Vulic 5,5), Simy 5,5. All. Stroppa 6

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma 6; Calabria 5,5 , Kjaer 6, Gabbia 6, Theo Hernandez 6; Kessié 6,5, Tonali 5 (18’st Bennacer 5,5); Brahim 6,5 (38’st Krunic sv), Calhanoglu 6, Saelemaekers 6 (18’st Castillejo 6); Rebic 6 (12’st Colombo ). All. Pioli 6

ARBITRO: Pairetto di Nichelino

AMMONITI: Marrone, Pioli (all.), Gabbia, Theo Hernandez,