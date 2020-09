Serie A, in dirittura d’arrivo Cigarini ed Henrique. Per l’attacco sempre calda la pista Riviere

Ufficializzato l’arrivo di Lisandro Magallan, che intanto ha già preso parte al primo allenamento in Sila, il Crotone accelera e nelle prossime ore potrebbe consegnare un altro paio di giocatori a Giovanni Stroppa. In dirittura d’arrivo ci sarebbero i due centrocampisti Eduardo Henrique e Luca Cigarini. In particolare quest’ultimo, svincolato dal Cagliari, sarebbe in procinto di dare la risposta al club rossoblù che nei giorni ha formulato una proposta al play. Mancano soltanto le ultime formalità burocratiche invece per il centrocampista dello Sporting Lisbona, che dovrebbe arrivare in Calabria nelle prossime ore.

Crotone attivo anche per la difesa, e in questa direzione rimangono sempre forti le quotazioni di Cristian Dell’Orco e Arkadiusz Reca. All’elenco si è aggiunto Nehuén Mario Paz, classe 1993 di proprietà del Bologna nell’ultima stagione in prestito al Lecce.

Operazioni attive anche in attacco, con il Crotone che prova a portare a casa Riviere, reduce da una stagione importante con la maglia del Cosenza.