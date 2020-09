Serie A, presentate le nuove maglie del Crotone 2020-2021

Presentati quest’oggi i nuovi kit Home, Away e Third per la stagione 2020-21.

Presente all’evento, che si è svolto questo pomeriggio allo showroom Zeus Sport Calabria di via Mancuso a Crotone, il presidente pitagorico Gianni Vrenna: “Oggi abbiamo presentato le nuove maglie e ci rende orgogliosi il fatto di aver rinnovato la collaborazione con lo sponsor tecnico che è Zeus. Ma la cosa che mi rende ancor più felice è quella di avere sulle maglie gli stessi sponsor che hanno vinto il campionato di Serie B, vale il famoso detto squadra che vince non si cambia e pertanto vorrei ringraziare il main sponsor ‘Salumificio San Vincenzo’ e in particolare la famiglia Rota, il co-sponsor Mimmo Vumbaca della Ford e poi c’è la ciliegina sulla torta: Envì Group, che è l’azienda che rappresento”.

Confermato come main sponsor “Salumificio San Vincenzo” che anche per la stagione del ritorno in Serie A sarà sulle maglie degli squali. Vincenzo Rota, amministratore delegato dell’azienda cosentina, ha preso parte alla presentazione: “Siamo onorati di apparire anche quest’anno su questa prestigiosa maglia, nel Crotone abbiamo ritrovato gli stessi valori della nostra azienda: spirito di squadra, passione e tanta tanta umiltà”.

Co-sponsor di maglia sarà “Vumbaca”, Concessionario Ufficiale Ford attiva nelle sedi di Catanzaro, Lamezia Terme, Crotone, Ionadi: da oltre 30 anni leader nel settore automobilistico calabrese.

I dettagli ‘tecnici’ della maglia li ha svelati Francesco Bonaccio, titolare del punto vendita Zeus Calabria: “Una maglia in bielastico con una manica Raglan che da più vestibilità. I colori ovviamente sono sempre quelli rossoblù con trame in visione e uno squalo sul fondo”.