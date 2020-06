Serie B, Barberis giocherà con il Monza. Galliani: “Contratto già depositato”

Andrea Barberis è il primo rinforzo del Monza neopromosso in serie B. La squadra brianzola di Berlusconi e Galliani pensa in grande ed ha raggiunto l’accordo col play del Crotone, in scadenza di contratto il 30 giugno e che proseguirà la stagione in rossoblù fino ad agosto prima di trasferirsi in Lombardia, confermando le voci di una trattativa in fase avanzata. È stato lo stesso Galliani ad annunciare l’accordo raggiunto con il giocatore, che così chiuderà a breve la sua avventura in Calabria iniziata nel 2015.