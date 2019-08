Serie B, calciomercato: il Crotone tra Falcinelli, Di Carmine e Maxi Lopez

Diego Falcinelli, Samuel Di Carmine, Maxi Lopez: il Crotone sogna il colpo a ‘cinque stelle’, e in queste ore febbrili il club sta valutando e sondando ogni possibile soluzione. Tutte e tre le piste rappresenterebbero un importante upgrade per il reparto offensivo, ma allo stesso tempo anche incognite. Il primo sarebbe un ritorno dopo la stagione dei 13 gol in serie A che permise al Crotone di ottenere una clamorosa salvezza. Nelle stagioni successive, divise tra Sassuolo, Fiorentina e Bologna, l’attaccante non è riuscito a ripetere lo stesso exploit, tanto che potrebbe anche prendere in considerazione l’idea di rilanciarsi in Calabria.

Di Carmine rappresenta da sempre un profilo gradito a via Scalfaro, che lo insegue da anni senza però successo. L’attaccante è reduce dalla promozione in serie A con il Verona e non parrebbe intenzionato a scendere nuovamente di categoria. Certo, le vie del mercato sono infinite e quello che al momento una trattativa complessa, potrebbe anche diventare in discesa nelle ultimissime ore di mercato.

Nelle ultime ore ha preso quota anche la pista Maxi Lopez, attaccante argentino classe 1984 di razza con un curriculum di tutto rispetto, anche se in leggera flessione nelle ultime stagioni. L’ultima delle quali trascorsa in Brasile con la maglia del Vasco de Gama (10 gol complessivi). In precedenza 2 reti in 28 partite con l’Udinese, prima ancora 14 reti in tre stagioni con la maglia del Torino e un’altra poco prolifica con il Chievo (1 gol). Insomma: talento, personalità, esperienza e fiuto del gol che a Crotone potrebbe tornare a splendere come ai tempi di Catania.