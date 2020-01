Serie B, colpo Jankovic al fotofinish. Nalini ceduto al Vicenza

Il mercato invernale si chiude con il colpo Marko Jankovic. Il giocatore montenegrino classe 1995 arriva dalla Spal, un profilo in grado di giocare sia sulla trequarti che da esterno d’attacco e seconda punta che chiude di fatto le operazioni in entrata dopo gli affari Armenteros e Gerbo. Nel pomeriggio il Crotone aveva anche chiuso l’operazione per l’acquisto del giovane portiere Gian Marco Crespi, classe 2001 dal Gozzano, dove rimarrà in prestito fino a giugno.

Il Crotone ha anche ceduto Andrea Nalini, che finisce a titolo definitivoal Vicenza (Lega Pro) dopo tre stagioni e mezza caratterizzate da tanti infortuni e la doppietta salvezza alla Lazio del 2017.