Serie B, Entella-Crotone si giocherà regolarmente venerdì sera. Ma a porte chiuse

Entella-Crotone si giocherà regolarmente. Ma a porte chiuse. E’ arrivato l’ok definitivo sulla disputa dell’incontro in programma venerdì sera (ore 21) a Chiavari, suffragato qualche minuto prima dell’ufficialità anche dalla convocazione per domani della conferenza stampa del tecnico Giovanni Stroppa “alla vigilia della gara contro la Virtus Entella”.

La Lega di serie B si allinea dunque alla Lega di serie A e applica il decreto del Governo che ha deciso di ‘aprire’ alla possibilità di giocare nelle sei regioni coinvolte direttamente dall’allarme Coronavirus: Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e, appunto, Liguria. Le due istituzioni calcistiche, anche le società, preferiscono evidentemente proseguire la stagione con la programmazione regolare, anche senza pubblico in alcuni contesti, piuttosto che incorrere in rinvii e slittamenti che complicherebbero il percorso. E così il turno in programma nel weekend vedrà quattro partite di serie B a porte chiuse: oltre a quella in programma a Chiavari, si giocheranno senza spettatori Venezia-Cosenza, Cittadella-Cremonese e Chievo Verona-Livorno.