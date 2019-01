Serie B, il Crotone cede Faraoni all’Hellas Verona. In partenza anche Budimir e Stoian

Davide Faraoni è un giocatore dell’Hellas Verona. In realtà era già tutto definitivo da venerdì. ma mancavano alcuni dettagli per ufficializzare l’operazione che conduce l’ormai ex terzino destro rossoblù in Veneto. Faraoni si stava già allenando con la squadra di Grosso, e dal prossimo fine settimana potrà debuttare con la nuova maglia. A Verona arriva con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il capitolo cessioni è soltanto all’inizio, e nelle prossime ore potrebbero sbloccarsi altre due trattative importanti, quelle che riguardano Ante Budimir e Adrian Stoian: il croato, che sembrava in ballottaggio tra Dinamo Zagabria e Lecce, si è sensibilmente avvicinato al Maiorca (seconda Lega spagnola), mentre il rumeno potrebbe rientrare in patria visto l’interessamento della Steaua Bucarest. Il club proverà a monetizzare il massimo, e in questa direzione sono attesi sviluppi nei prossimi giorni anche riguardo ad altri giocatori in bilico.

In entrata la strategia è quella dell’usato sicuro. O almeno così sembra. Incassato il no di Crisetig, da via Scalfaro si tengono sempre in considerazione le piste Pettinari, Trotta, Tumminello, ma anche Rosi e Torromino. Insomma, una reunion di ex rossoblù, anche se si tratta di operazioni oggettivamente complesse. Uscendo dal sentiero dell’usato, ecco che il Crotone attende news sul profilo di Nicolas Spolli, difensore che abbina esperienza e carisma, indispensabili per elevare lo standard del roster, lacunoso in questa speciale caratteristica.