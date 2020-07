Serie B, la prima doppietta di Messias: “E’ bello far gol, spero di realizzarne ancora”

Prima doppietta tra i professionisti, cinque in totale e una dimostrazione di scaltrezza, astuzia e cinismo. Walter Juniors Messias è tornato a colpire, e lo ha fatto due volte nella notte di Cittadella, aprendo e chiudendo i conti di una sfida che ha proiettato il Crotone sempre più in alto. E naturalmente c’è lo zampino del giocatore brasiliano, devastante nei suoi strappi e serpentine ubriacanti, meno nelle percentuali di conclusione. Ma in Veneto ha decisamente migliorato il proprio score, ed è pronto per aggiornarlo nelle ultime cinque partite che restano per completare un percorso fin qui quasi perfetto.“Sono contento per la mia prima doppietta tra i professionisti ma sono maggiormente felice per la vittoria. Un successo importante contro una diretta avversaria e in trasferta. Personalmente mi piace fare gol, ma non è sempre facile. Per adesso sono arrivato a cinque e spero di migliorarmi ulteriormente”.

Ma il giocatore è già proiettato alla sfida contro il Pordenone: “Abbiamo ripreso il nostro calcio e l’atteggiamento espresso contro il Cittadella ne è la prova. Dobbiamo riproporlo anche lunedì contro il Pordenone, prima di cinque finali che ci attendono da qui alla fine della stagione”.