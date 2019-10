Serie B, lesione muscolare per Maxi Lopez: fuori uso per la trasferta di Pisa

Lesione di primo grado al gemello mediale della gamba destra. E’ questo l’esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto Maxi Lopez a seguito del problema muscolare accusato durante la settimana. Il calciatore ha già intrapreso il piano di cura personalizzato e sarà naturalmente indisponibile per la trasferta di Pisa. Da valutare i tempi di recupero, che potrebbero essere anche compresi in una quindicina di giorni al massimo. Fuori uso anche Bellodi, che ha riportato una contrattura al polpaccio destro e ha già intrapreso anche lui il piano di cura personalizzato. Insomma, dall’infermeria giungono notizie poco confortanti per Stroppa, che aveva appena recuperato Spolli ma si vede costretto a rinunciare ad altre due pedine, che si aggiungono ai lungodegenti Curado e Zak Ruggiero.

I rossoblù effettueranno sabato mattina la rifinitura in città e nel primo pomeriggio voleranno verso la toscana. Soltanto nella riunione tecnica di domenica Stroppa scioglierà le riserve sulla formazione dal schierare contro i nerazzurri. Ma la sensazione è che si vada verso la conferma dell’undici che aveva battuto l’Entella prima della sosta: Simy e Messias coppia d’attacco, Crociata confermato in mezzo al campo e Golemic-.Marrone-Gigliotti trio difensivo con l’opzione aggiuntiva della presenza di Spolli.