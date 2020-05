Serie B, Marrone: “Che emozione tornare a correre ed allenarsi al Centro sportivo”

La gioia e l’emozione di aver ritrovato un pizzico di normalità tornando a calpestare l’erba dei campi dell’antico Borgo. L’orgoglio di un percorso in rossoblù fin qui positivo con il desiderio di perfezionarlo. Luca Marrone racconta la sua esperienza in Calabria e io ritorno sul campo per gli allenamenti dopo un lungo periodo di isolamento forzato trascorso in casa con la moglie e la figlia.

Sono contento per aver trovato continuità e per aver ottenuto questo record personale di gol realizzati, soprattutto perché hanno portato dei punti alla squadra. Sicuramente si tratta di una stagione positiva sia per me che per il Crotone e se siamo al secondo posto vuol dire che abbiamo fatto delle grandi cose. Ci sono stati anche momenti difficili ma li abbiamo superati da grande squadra e poi, prima di questa sosta forzata, eravamo veramente in ottima forma per arrivare fino in fondo. Dispiace essersi fermati sul più bello”.

Da lunedì Marrone, come altri compagni, ha scelto di usufruire dei campi del centro sportivo “Antico Borgo” per svolgere allenamento individuale: “Quando sono tornato al campo del centro sportivo ero davvero felice perché non sono mai stato così tanto tempo fermo e tornare dove quotidianamente si lavora mi ha fatto sentire bene”.

Come hai trascorso queste settimane e cosa pensi in merito ad un’eventuale ripresa dei campionati? “Ho trascorso le ultime settimane ovviamente stando a casa con mia moglie e mia figlia. Ho cercato di lavorare il più possibile anche se ovviamente non è facile perché lavorare sul campo è totalmente diverso, ma grazie ai programmi che ci inviava il nostro preparatore ho cercato di mantenere un po’ la forma”.

Come ti sei trovato a Crotone? “Io e la mia famiglia ci siamo trovati molto bene. La gente ti fa sentire a casa e poi quando vedo il mare sono sempre felice. Sono molto contento di questa esperienza”.