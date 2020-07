Serie B, Stroppa cerca conferme: “Concentrati e motivati, col Cittadella sarà una bella sfida”

Spolli unico assente ma in via di recupero. All’orizzonte la sfida di Cittadella, che rappresenta uno spartiacque importante della stagione. Il Crotone ci arriva dopo la netta affermazione contro il Benevento che ha consolidato la seconda posizione, da difendere con le unghie e i denti dall’assalto delle rivali.

Dopo aver liquidato con un tris il Benevento, pensa che quello di Cittadella sarà il primo e più difficile esame da affrontare nei prossimi giorni?

“Assolutamente sì, come poi è accaduto nelle ultime partite. Sicuramente ci sono avversari temibili, importanti, in forma. Però lo siamo anche noi, e quindi andremo a disputare un’altra partita importante, su un campo importante. Perchè reputo il Cittadella una big, lo sta dimostrando con i fatti e quindi l’affronteremo con la massima attenzione”

Simy e Gerbo sono stati tra i protagonisti della vittoria col Benevento. Partiranno dal primo minuto in Veneto?

“Non lo so, vedremo. Di sicuro hanno fatto entrambi prestazioni positive, ma non soltanto loro. Stanno crescendo tutti, e questo mi fa piacere. E lo stanno facendo non soltanto sotto l’aspetto fisico, ma anche sotto quello mentale. Anche chi non sta giocando, e questa è un’ulteriore conferma di quanto la rosa ci tenga a mantenere questa posizione. Sono assolutamente contento, soprattutto di chi in questo momento ha meno spazio”.

Cosa servirà per battere il Cittadella, le cui statistiche lo indicano maggiormente efficace in trasferta rispetto alle esibizioni domestiche.

“Per quello che riguarda il Cittadella, sono forti sia dentro che fuori. Per quanto concerne noi, dobbiamo continuare a fare le cose che facciamo, cerchiamo di migliorare in tutto. Ogni partita è un crescendo, bisogna continuare con la massima attenzione, così come stiamo facendo adesso”.

Dopo aver battuto anche nettamente la prima della classe, teme il rischio di un abbassamento generare dell’attenzione. Quanto sarà ancora più impegnativo affrontare la prossima gare?

“Come tutte le altre, con la massima serenità e concentrazione. E’ impossibile dire che la squadra potrebbe avere motivazioni inferiori rispetto a quelle dimostrate fin qui, stiamo crescendo di testa, ci sono sempre meno partite e quindi ogni risultato che andremo a fare sarà sicuramente determinante per l’obiettivo finale. Siamo motivati e concentrati, e c’è una capacità feroce di volere il risultato. E questa è una caratteristica che stiamo portando dalla nostra parte”.