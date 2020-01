Serie B, ufficiale la cessione di Vido al Pisa. Per l’attacco ipotesi Armenteros e Ardemagni

Adesso c’è anche l’ufficialità: Luca Vido lascia il Crotone e prosegue la seconda parte di stagione al Pisa. L’attaccante di proprietà dell’Atalanta ha chiuso in anticipo la sua stagione in rossoblù, durante la quale non è mai riuscito a lasciare il segno. Ci proverà in Toscana, dove arriva dopo l’ok della società orobica, che ha dato l’assenso al trasferimento. Per il Crotone, dunque, la necessità di rimpinguare l’attacco, e dopo aver visto sfumare l’affare Tutino (finito all’Empoli), punta ad altri profili. Nelle ultime ore hanno preso quota le candidature di Samuel Armenteros (Benevento) e Mattia Ardemagni (Ascoli). Ma resta valida anche l’opzione Gianluca Gaetano, talentuoso classe 2000 del Napoli. Sono giorni febbrili per il club di via Scaldaro, che in linea di massima dovrebbe effettuare una, o al massimo due operazioni nella sessione invernale. “I nostri migliori acquisti – hanno sottolineato Vrenna e Ursino – saranno i recuperi dei giocatori che ci sono mancati durante il girone d’andata”. Chiaro il riferimento a Benalì, Maxi Lopez ma anche Spolli, i quali hanno pienamente recuperato e sono rientrati a lavorare a pieno regime col gruppo.