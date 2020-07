Statale 106, Abramo: è il momento di velocizzare l’iter per la Variante

CATANZARO – “È arrivato il momento di velocizzare, con effetto immediato, l’iter di progettazione della fondamentale variante di collegamento Catanzaro-Crotone inserita nel Megalotto 6 della strada statale 106”. Lo ha detto il presidente della Provincia di Catanzaro e di Upi Calabria, Sergio Abramo. “Lo scorso mese di gennaio – ha aggiunto Abramo – è stata pubblicata la delibera Cipe numero 36, relativa all’approvazione dell’aggiornamento 2018-2019 del contratto di programma 2016-2020 tra il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Anas, con la quale sono state destinate importanti risorse per le attività di progettazione di un nuovo collegamento stradale dallo svincolo di Simeri Crichi allo svincolo di Passovecchio. Si tratta di somme complessive pari a 50 milioni di euro per l’unico progetto riguardante la Calabria all’interno del più ampio pacchetto dei sedici previsti in ambito nazionale”.

“Secondo le stime di Anas – ha proseguito Abramo – verrebbe coinvolto un tracciato di 48 chilometri, dal costo presunto di circa due miliardi di euro, che consentirebbe di dimezzare i tempi di percorrenza, con straordinari benefici per l’intero comprensorio in termini di sviluppo economico, turistico e sociale. Questo permetterebbe a molte comunità di superare un isolamento endemico favorendo una maggiore interconnessione con le strategiche infrastrutture portuali, ferroviarie ed aeroportuali.

“Anas – ha concluso il presidente della Provincia di Catanzaro e di Upi Calabria – ha già trasmesso al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, nel marzo del 2019, uno studio di fattibilità tecnico ed economico sviluppato con tre alternative di percorso, una delle quali ha, a sua volta, due possibili alternative. Una di queste soluzioni ha già registrato, peraltro, un formale e favorevole riscontro da parte dei Comuni interessati”.