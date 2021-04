Strongoli, spacciavano cocaina e marijuana: ai domiciliari padre e figlio

I carabinieri della Compagnia di Cirò Marina hanno eseguito la ordinanza di misura di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Crotone, su proposta della competente Procura della Repubblica, nei confronti di due persone, padre e figlio, 48 e 27 anni di Strongoli per il reato di traffico illecito di stupefacenti.

Gli arresti sono scaturiti a seguito di un’attività d’indagine compiuta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cirò Marina tra il 2019 ed il 2020, nel corso della quale sono state accertate molteplici cessioni di droga da parte dei due arrestati nei confronti di acquirenti provenienti da diverse località della provincia di Crotone e dell’area ionio-cosentina. Nel corso dell’indagine i carabinieri hanno sequestrato complessivamente oltre 1 kg e mezzo di stupefacente (hashish, marijuana e cocaina) ed eseguito, nel medesimo periodo, otto arresti in flagranza per il medesimo reato.

Nel corso dell’operazione di notifica dei domiciliari i carabinieri di Cirò Marina, con l’ausilio dell’unità cinofila dello Squadrone Cacciatori Carabinieri “Calabria”, hanno rinvenuto nella disponibilità dei due uomini sottoposti a misura cautelare circa 600,00 grammi di marijuana e 5 grammi di cocaina, nonché bilancini di precisione e materiale vario per il suo confezionamento.