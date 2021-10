Strutture sportive, concesso affidamento per Palakrò e Piscina Olimpionica, nessuna offerta per il Settore B

“Siamo abituati a parlare con gli atti e i fatti, non con il sentito”. L’assessore allo sport Luca Bossi evidenzia il risultato ottenuto dall’ente in termini di impiantistica sportiva, snocciolando le novità che rimettono al centro del motore cittadino lo sport e la sua fruizione. In ballo c’erano le aggiudicazioni per la concessione gestionale degli impianti, che pian piano rivedono la luce. A cominciare da Palakrò e Piscina Olimpionica.

CAPITOLO PALAKRO La gestione della struttura in località Tufolo è stata assegnata alle società Asd Pallavolo Crotone e As Pallamano Crotone, che verseranno un canone annuo di 3 mila euro al Comune, oltre al sostegno delle spese ordinarie. Un impianto che ritrova dunque un ‘padrone’ ma che era già fruibile per le due società la scorsa stagione, impegnate entrambe in campionato di interesse nazionali e autorizzate a utilizzarle anche in tempi di pandemia.

CAPITOLO PISCINA OLIMPIONICA La questione più spinosa riguardava evidentemente l’impianto di via Giovanni Paolo II, chiuso da oltre due anni per le note vicende giudiziarie con il carico del Covid che ha ulteriormente rimandato i propositi di riapertura. Ebbene, la concessione della gestione è stata ottenuta dalla Rari Nantes Auditore con la Kroton Nuoto, uniche a presentare domanda e rispondenti ai requisiti necessari per poter gestire la struttura. Il costo del canone da versare al Comune di Crotone ammonta a 9 mila euro mensili, con alcune novità a sostegno del progetto: anzitutto l’impianto fotovoltaico, già attivo che permetterà un risparmio stimato del 30% sul consumo dell’energia elettrica. E poi riguardo al finanziamento che il Comune di Crotone è riuscito ad ottenere, a costo zero, per l’installazione del pallone pressostatico. Dal tempo di firma della concessione alla reale riapertura occorrerà un tempo stimabile tra i 40-60 giorni, e comunque l’obiettivo è riaprire i cancelli entro Natale, cosicchè anche l’impianto natatorio tornerà al suo antico splendore e nella disponibilità oltre che delle società. anche di tutti i cittadini. E’ stato un processo lungo di aggiudicazione e verifica – spiega Bossi – ma non lunghissimo considerati i precedenti. E siamo orgogliosi di poter a breve restituire alla città un impianto chiuso ormai da troppo tempo”.

CAPITOLO SETTORE B Altra questione spinosa, e che ha riservato la maggiore sorpresa: nessuna domanda per la gestione della struttura, ma soltanto alcune sparse per la concessione temporanea relative ai singoli impegni. Nonostante un costo relativamente basso per la gestione, visto che l’ammontare è compreso in 145 euro mensili. “La cattiva interpretazione ha fatto sì che le società si tirassero indietro – ha spiegato Bossi – ma non ci si documenta su google. Se uno ha delle riserve, può farlo rivolgendosi agli uffici competenti. Vorrà dire che riformuleremo a breve il bando, con i dovuti chiarimenti. Spero sia stato solo un incidente di percorso e che la risposta la prossima volta sia più massiccia”.

CAPITOLO PALAMILONE C’è uno spiraglio anche per la struttura di via Veneto, chiusa e anche danneggiata dall’alluvione dello scorso novembre. Al termine dei lavori, aggiudicati da una ditta che conta di restituirla entro 60 giorni, sarà formulato il relativo bando per la concessione. In soldoni, all’inizio del nuovo anno anche il palazzetto più capiente della città dovrebbe tornare nella piena funzionalità. “Starà alla ditta aggiudicatrice rispettare i temi – assicura Bossi – ma noi monitoreremo costantemente la situazione”.

In ballo anche i progetti per quanto riguarda la Piscina Coni, e anche per la copertura definitiva di quella Olimpionica.