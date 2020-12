Tamponi rapidi per chi rientra nel crotonese: tutti negativi i controlli svolti nei primi due giorni

Sono stati tutti negativi i 212 tamponi rapidi effettuati nelle giornate di domenica 20 e lunedì 21 dicembre in modalità Drive through nel parcheggio dell’ospedale di via Giovanni Paolo II (quello accanto allo stadio). L’iniziativa – che coinvolge tutti coloro che rientrano nel territorio della provincia – è stata promossa dall’Asp e dal Comune di Crotone in ottemperanza all’ordinanza del presidente facente funzione della Regione Calabria, Nino Spirlì per limitare la diffusione del covid.

Il personale sanitario del Dipartimento di prevenzione ed igiene pubblica dell’Asp di Crotone, domenica ha sottoposto a tampone antigenico 60 persone, mentre lunedì sono state 152. Tutti sono risultati negativi.

Semplice la modalità di sottoporsi a tampone: in auto si entra nel piazzale controllato dalla polizia locale di Crotone e ci si mette in coda attendendo di essere sottoposti al tampone davanti al gazebo predisposto dalla Croce Rossa Italiana che ha messo a disposizione anche il camper sanitario. Interi nuclei familiari, provenienti da Lombardia, Emilia Romagna (qualche crotonese ha fatto rientro anche dalla Sardegna) hanno atteso il loro turno e dopo il fastidioso prelievo delle mucose hanno aspettato nel parcheggio l’esito che veniva comunicato dopo circa 15 minuti. I tamponi rapidi verranno eseguiti anche nelle giornate di martedì 22 e mercoledì 23 dicembre dalle 9 alle 17.