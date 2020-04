Tentava di inquinare le prove, arrestato di nuovo il giudice Petrini

L’ex presidente della seconda sezione della Corte d’Appello di Catanzaro, Marco Petrini, è finito di nuovo in carcere. L’arresto, eseguito questa mattina dai militari della Guardia di finanza di Crotone, è stato ordinato dalla Direzione distrettuale antimafia di Salerno, competente sui reati commessi da magistrati i servizio in Calabria. L’accusa è quella di inquinamento probatorio.

L’ex presidente Petrini era finito in manette la prima volta lo scorso 15 gennaio nell’ambito dell’inchiesta ‘Genesi’ condotta dalla Guardia di finanza di Crotone che ha fatto luce su un giro di corruzione e favori in cambio di sentenze aggiustate e provvedimenti ‘pilotati’. Petrini avrebbe accettato denaro e regali di ogni genere per emettere, da presidente della corte d’appello ma anche della commissione tributaria di Catanzaro, decisioni favorevoli a varie persone, tra le quali anche esponenti di una cosca.

Pochi giorni dopo l’arresto il giudice ha deciso di collaborare con i pubblici ministeri di Salerno, raccontando fatti e misfatti del circuito corruttivo che vigeva tra gli uffici giudiziari di Catanzaro sui quali la procura campana sta ancora indagando. Per questa ragione gli erano stati concessi gli arresti domiciliari ma questa mattina è tornato dietro le sbarre. Evidentemente, oltre a fare rivelazioni scottanti, stava anche tentando di inquinare le prove a suo carico.

Il prossimo 9 giugno, intanto, dovrà comparire davanti al Tribunale di Salerno, insieme ad altre cinque persone coinvolte nella stessa inchiesta, per il giudizio con rito immediato chiesto dalla Procura.