tiraccontolitalia, i creator di TikTok al lavoro per valorizzare la Calabria

La campagna TikTok #tiraccontolitalia, sviluppata con l’obiettivo di valorizzare le tante realtà e culture locali dell’Italia – dalle tradizioni alle nuove tendenze, tra dialetti, moda, musica, cucina, luoghi e aneddoti regionali – arriva alla sesta tappa: la Calabria. La community racconta aneddoti, storie, luoghi del cuore, modi di dire e tradizioni culinarie attraverso gli hashtag #tiraccontolitalia e #TikTokCalabria. Ti Racconto l’Italia mette al centro, la creatività dei Creator e la varietà dei loro contenuti raccontati con un nuovo linguaggio comunicativo fatto di video brevi, da 15 a 60 secondi, che hanno reso TikTok parte dell’evoluzione della cultura contemporanea, un luogo ricco di stimoli e creatività dove poter ascoltare, imparare ed esprimersi in maniera autentica.

Progetto lungo 5 mesi

Il progetto, partito ufficialmente il 19 aprile, durerà 5 mesi, toccando di settimana in settimana tutte le regioni italiane, per sottolineare il legame profondo che, in meno di tre anni, la piattaforma ha creato con la cultura e la realtà italiana. Tra i protagonisti anche i quattro ambassador, che accompagneranno il racconto dell’Italia con storie e curiosità legate alla loro regione e non solo.

Martina Socrate (@martinasocrate), giovane ventiduenne da 1.1M di follower, creerà delle video-pillole con storie locali; Diletta Secco(@dilettasecco), porterà gli utenti con lei in cucina alla scoperta delle ricette più rappresentative; Giovanni Arena (@gioanniarena_), creator venticinquenne calabrese con la passione per i viaggi racconterà ai suoi follower come viaggiare low cost nel Bel Paese; infine, Nicolò Balini, meglio conosciuto come Human Safari (@humansafari), farà scoprire luoghi e storie meno conosciute delle regioni. Tutti potranno raccontare e scoprire le bellezze delle regioni italiane attraverso l’hashtag #tiraccontolitalia a cui si aggiungeranno nelle successive settimane hashtag dedicati alle singole regioni.

I viaggi di Giovanni

Calabrese è anche il creator Giovanni Arena, uno dei 4 ambassador del progetto #tiraccontolitalia che sta facendo tappa, di settimana in settimana, in tutte le regioni italiane, per raccontarle con tanta curiosità e spirito di avventura.

Lo spirito giocoso e allegro dei calabresi è rappresentato oltreoceano dai The Bello Bros, due fratelli originari della Calabria che vivono a Toronto e che nei loro video raccontano in modo ironico le specialità e i modi di fare del Bel Paese e della Calabria. Come Noemi Spinetti (@noemispinetti9) che si diverte e fa divertire ironizzando sul suo essere del Sud e mostrandoci le bellezze della sua regione, o Gabriele Vagnato, giovane che ha abituato il suo pubblico a commenti sagaci, battute pronte e sketch irriverenti nei quali il protagonista è lui stesso in molteplici versioni – dalle disavventure degli studenti all’interpretazione del suo frigorifero (sì, anche lui ha dei sentimenti). Dai grandi schermi a TikTok, Franco Neri, famoso cabarettista italiano sa sempre come divertire.

Le mille facce della regione

La Calabria rivela mille facce su TikTok. Acque limpide e trasparenti, spiagge di sabbia quasi desertica e scogliere, cibi succulenti, ma anche montagne e foreste maestose. Un patrimonio ricchissimo, costellato di perle uniche come Tropea, il borgo dei borghi, famosa in tutto il mondo e incastonata nella splendida Costa degli Dei. Le lunghe coste della regione, bagnate dai due mari, celano altri luoghi da non pendere quando si programma un viaggi nella regione: la spiaggia dell’Arco Magno, nel cuore della Riviera dei Cedri, è unica nel suo genere e inconfondibile grazie alla presenza del grande arco di roccia che la protegge dal mare aperto. Ma anche Chianalea e Scilla – ideali per ammirare un tramonto in riva al mare. Non solo spiagge però, ma anche sentieri panoramici, borghi storici della Calabria greca, foreste e cascate: questo e molto altro regala il Parco Nazionale dell’Aspromonte.

Il viaggio calabrese è anche in tavola: salumi e formaggi e tanti piatti della tradizione come peperoncini ripieni, le zeppole salate, le frittole, la fileja e la ‘nduja. Sapori unici che sembra di sentire anche guardando i video a loro dedicati su TikTok. Come in tutti i viaggi più belli, anche #tiraccontolitalia ha la sua colonna sonora: per ispirare le creazioni di video è disponibile in app la Playlist Ti Racconto l’Italia a cui si aggiunge una playlist #TikTokCalabria, che spazia da classici come “Calabria Mia” di Mino Reitano a hit più recenti come “Calabria (feat. Lujavo & Nito Onna)” dei DMNDS & Fallen Roses & Strange Fruits Music, entrambe perfette per immergersi nel mood della regione e far iniziare il viaggio della sua scoperta.

I tiktoker calabresi

Tanti sono anche i creator calabresi che su TikTok condividono le loro conoscenze utilizzando l’hashtag #ImparaConTikTok: famoso è, ad esempio, Trashock, un giovane che realizza tutorial su come realizzare dei video su TikTok da vero videomaker; Stefania Barbieri (@stefaniabarbieri_rdh) che si autodefinisce “Igienista Dentale Terrona”, che su TikTok condivide segreti e consigli utili sull’igiene dentale per far splendere il sole in tutti i sorrisi; Daniele Coluzzi (@coluzzidaniele) professore di lettere che racconta in modo facile e comprensibile curiosità storiche, mitologia e cultura popolare. Anche la musica trova spazio nella community calabrese con Aiello, cantante in gara a Sanremo 2021.