Trasporto scolastico: la Lega cavalca il problema, Galdieri risponde

CROTONE – “Se qualcuno pensa di fare polemica contro il Comune sul servizio scolastico ha preso una grossa cantonata”. E’ quanto si legge in una nota a firma dell’assessore Valentina Galdieri in merito al tentativo di strumentalizzare la grana del trasporto scolastico dopo che la Corte dei conti del Piemonte ha stabilito che l’intero costo del servizio deve gravare direttamente ed esclusivamente sugli utenti, cioè sulle famiglie. Una vicenda che riguarda tutta l’Italia e che non può, di conseguenza, essere trasformata in una bega politica di quartiere.

PROTESTA LA LEGA

Come ha fatto il neo coordinatore provinciale della Lega Salvini Premier, Giancarlo Cerrelli, che si è fatto fotografare davanti al Municipio con un gruppo di mamme delle contrade Nord alle prese (come del resto le mamme di tutta Crotone e di tutta Italia) con il ritardo nell’avvio del servizio. “Non ci convince affatto la giustificazione fornita dall’Ente” ha dichiarato il leghista di casa nostra. “Altri comuni in Italia stanno erogando tale servizio, mentre il comune di Crotone pregiudica il diritto allo studio degli studenti delle contrade Nord rimpallando la propria responsabilità con il nuovo Governo delle poltrone”.

La risposta, sia pur indiretta, non si è fatta attendere. “Oggi ho volentieri incontrato una delegazione di mamme che protestavano per il mancato avvio del trasporto scolastico” aggiunge l’assessore alla Pubblica istruzione. “Mi sono confrontata con loro e ho spiegato le ragioni di questo ritardo, ma visto che qualcuno fa finta di non comprendere, sarò ancora più chiara. Noi siamo pronti! Gli atti ci sono. I soldi ci sono. Li abbiamo appostati in bilancio e lì sono rimasti proprio per finanziare il trasporto scolastico, un servizio che riteniamo fondamentale per tutte le famiglie”.

ASPETTANDO IL GOVERNO

Purtroppo “il problema c’è, ma non è nostro” spiega Galdieri con riferimento alla delibera 46/2019 della sezione distrettuale piemontese della Corte dei conti. “Una decisione che non solo non condividiamo, ma che non possiamo accettare. Una sentenza che lede il diritto allo studio e che aggredisce le fasce più deboli della società, Il problema è così grosso che il Governo è da luglio che è sollecitato, dai Comuni e dalle associazioni, per l’adozione di un provvedimento d’urgenza per orientare gli enti locali nell’adozione degli atti relativi al servizio per il corrente anno scolastico”.

“In un territorio come il nostro, fare gravare il costo del trasporto scolastico solo sulle famiglie è intollerabile” osserva l’assessore, ricordando di averlo “già denunciato a fine luglio” ma di essere rimasta “purtroppo inascoltata. Ora – prosegue – aspettiamo il Consiglio dei ministri di giovedì prossimo in cui mi auguro sia inserita quella modifica al decreto legislativo 63/2017 che possa consentire ai comuni di intervenire a sostegno delle famiglie”.

CERRELLI E LE CONTRADE

Mentre il coordinatore provinciale di Salvini ribadisce che la Lega di Crotone “è vicina da sempre agli abitanti delle Contrade nord” ed “assicura pieno sostegno politico alle loro famiglie affinché possano godere da subito di un diritto d’interesse pubblico com’è quello del trasporto scolastico”, la Galdieri si augura “che questa vicenda si concluda presto, così da attivare, cosa che siamo già pronti a fare, il servizio di trasporto scolastico”, e dichiara che “come assessore alla Pubblica istruzione e come mamma sono pronta ad affiancare la protesta se il Governo non darà seguito a quanto promesso”.