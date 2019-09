Trofeo Coni, alle finali di Crotone vince il Veneto

CUTRO – La spiaggia di Porto Kaleo è stata l’affascinante scenario della cerimonia di premiazione dei vincitori del Trofeo Coni Kinder + Sport le cui fasi finali nazionali si sono svolte tra Crotone, Isola Capo Rizzuto e Cutro dal 26 al 28 settembre. Una edizione davvero particolare quella svolta per la prima volta in Calabria che ha riunito oltre 4.000 giovanissimi atleti tra i 10 ed i 14 anni. E’ piaciuta l’organizzazione che ha permesso ai ragazzi di stare insieme nei villaggi turistici della costa crotonese

Al termine della due giorni di gare in più di 40 discipline sportive (dalla pallatamburello alla mountain bike, dal tiro con l’arco al calcio) ha vinto il Veneto che con 110 punti ha superato di solo due lunghezze la Sicilia.

La serata, presentata da Domenico Milani è stata conclusa dal concerto dei Carboidrati che ad un certo punto hanno fatto ballare i 4.000 presenti sui ritmi della tarantella calabrese.

“Ringrazio con il cuore tutto il Coni della Calabria che in questi nove mesi di lavoro ha permesso che questi due giorni fossero davvero fantastici” ha detto il presidente del Comitato olimpico regionale Maurizio Condipodero.

Emozionato il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, che dal palco, davanti alla platea di giovani atleti, dei loro allenatori e dei genitori giunti fino in Calabria ha ribadito: “Abbiamo voluto organizzare questi giochi per dimostrare che la Calabria non è quella che viene mostrata. Noi non siamo mafiosi. Non siamo qui per caso stasera a festeggiare chi ha vinto. Siamo qui a Porto Kaleo proprio perché i proprietari hanno denunciato le mafie”.

Gianfranco Bardella, presidente del Coni Veneto ha celebrato la fine del suo mandato con una splendida vittoria dei suoi atleti e dal palco ha detto a tutti i ragazzi: “Per me è una grande emozione, viva lo sport. Ragazzi siete il futuro dell’Italia voi”.

Questa la classifica finale.