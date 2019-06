Truffa della ndrangheta allo Stato: la Dia sequestra terreni e case anche a Cutro

Una maxi truffa della ‘Ndrangheta ai danni dello Stato è stata scoperta in seguito ad accertamenti patrimoniali svolti dalla Dia di Bologna nell’ambito di un’attività nata come sviluppo investigativo dell’indagine ‘Aemilia’. Coordinata dal procuratore Giuseppe Amato e dal sostituto Beatrice Ronchi, la Dia ha dato esecuzione a provvedimenti di perquisizione a carico di diversi soggetti criminali e a sequestro di beni mobili e immobili per un valore complessivo di 2 milioni e 300 mila euro.

Le operazioni della Direzione investigativa antimafia di Bologna si sono svolte nella provincia di Reggio Emilia e nelle regioni Lombardia, Lazio, Campania e Calabria e hanno visto impegnato il personale di Bologna, Firenze, Milano, Roma, Napoli e Catanzaro.

I sequestri, in particolare, sono avvenuti nelle province di Reggio Emilia e Crotone dove sono stati sequestrati case e terreni. Secondo quanto ricostruito grazie a dichiarazioni dei collaboratori di giustizia del processo ‘Aemilia’, l’organizzazione ‘ndranghetistica emiliana, in concorso con esponenti della cosca ‘Grande Aracri’ di Cutro, ha messo in atto un’ingente truffa – denominata ‘Affare Oppido’ – ai danni del Ministero dell’Economia e Finanze. L’affare è stato ideato da un faccendiere avvocato napoletano e prospettato alla ‘ndrangheta emiliana: il Ministero, con una sentenza falsificata che attestava un inesistente diritto risarcitorio, è stato indotto ad accreditare a luglio 2010 una somma di oltre due milioni di euro a una società riconducibile a una famiglia di imprenditori edili di Cutro trapiantati nella provincia di Reggio Emilia da anni che sono considerati contigui al sodalizio ‘ndranghetistico emiliano. Immobili e quote societarie sono stati occultati anche attraverso operazioni ad hoc in Costa d’Avorio e Inghilterra.