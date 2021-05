Un paese per vescovi: su Venerdì un articolo dedicato a Isola Capo Rizzuto

CROTONE – “Isola Capo Rizzuto è un paese per vescovi”: così titola il Venerdì, inserto settimanale di Repubblica, l’articolo firmato da Antonio Calitri dedicato al “record di porporati in carica” che provengono dal comune del crotonese. Si tratta di Antonio Staglianò, Pino Caiazzo e Fortunato Morrone, nominato di recente. Un record, scrive Calitri, per un comune che conta meno di 18 mila abitanti, “noto ai più per le sue spiagge e i villaggi vacanze, ma anche per forte presenza di famiglie della ‘ndrangheta”. E ora anche “fabbrica di vescovi”.

Il Venerdì di Repubblica sottolinea il forte legame fra i tre presuli, vecchi amici e praticamente coetanei, che hanno frequentato lo stesso oratorio e lo stesso seminario dove hanno studiato da preti. Poi Staglianò è diventato vescovo di Noto. IL vescovo canterino, lo definisce Calitri, per la sua passione per musica e le canzoni pop, compreso il testo rap scritto in occasione del matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni celebrato proprio a Noto nel 2018. Caiazzo è andato a guidare la diocesi di Matera-Irsina e infine Morrone indicato per quella di Reggio Calabria.

L’articolo chiude con le parole della sindaca Maria Grazia Vittimberga: “come piccola cittadina ci sentiamo graziati dal Signore”. Per ben tre volte, chiosa Calitri.