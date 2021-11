Una maglia speciale per il compleanno speciale di Nonno Fedele

Una maglia speciale per un evento speciale ad un tifoso speciale. E’ stata davvero una bella sorpresa quella che l’Fc Crotone ha fatto a Nonno Fedele in occasione dei 100 anni. Nato a Savignano Irpino in provincia di Avellino, nonno Fedele vive a Fermo nelle Marche e da sempre tifa Crotone, la sua squadra del cuore.

La società guidata dal presidente Gianni Vrenna per il compleanno gli ha fatto recapitare la maglia personalizzata con il nome e il numero 100 stampato sulle spalle della casacca.