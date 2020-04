Una Pasquetta speciale a casa: raccontatela inviando le vostre foto a il Crotonese

Contrariamente a quanto avviene solitamente a Pasquetta, questa volta il giornale non si ferma. In un periodo che ha cambiato le nostre abitudini costringendoci a casa, ‘il Crotonese’, rompendo una tradizione decennale, pubblicherà una sua edizione digitale anche il giorno dopo Pasquetta.

Sarà un’edizione speciale, particolare. Oltre alla cronaca con approfondimenti e notizie di cronaca, il giornale di martedì 14 aprile vogliamo farlo insieme a voi lettori. Per questo abbiamo pensato di chiedervi di inviarci le foto di come trascorrerete a casa la Pasquetta. Potete corredarle di messaggi, auguri, auspici. Martedì 14 aprile le troverete sull’edizione digitale de ‘il Crotonese’. Diventeranno un documento di storia che racconterà questa Pasquetta strana. Ci auguriamo di ricevere tante foto delle grigliate sul balcone, o, per chi è più fortunato, in cortile. Vogliamo creare un unica grande Pasquetta insieme a voi. Distanti, ma vicini. Per battere il virus.

Potete inviare le foto alla mail foto@ilcrotonese.it, sul canale Messenger della pagina facebook de il Crotonese o al numero whatsapp 392.4494951