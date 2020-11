Vigili del fuoco, in arrivo rinforzi da altre province per l’emergenza alluvione a Crotone

CROTONE – Si rafforza lo schieramento dei vigili del fuoco per fronteggiare l’emergenza causata dall’alluvione del 21 novembre. I pompieri del comando provinciale di Crotone, che hanno operati a pieno organico con 8 squadre e 2 sezioni di fluviali, hanno compiuto finora centinaia di interventi tra cui il recupero di 80 persone bloccate in casa o in auto. Sono in arrivo rinforzi da Reggio e Vibo Valentia; sono arrivati anche vigili da Puglia e Campania che alloggeranno a Cirò Marina.

Nella sola città di Crotone sono in attesa 200 interventi per il prosciugamento di scantinati o garage.